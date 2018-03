Die Jury war gespalten, das Publikum begeistert: Das Damenduo „Lupin“ holte sich mit ihrem Song „1 Lied gegen Sexismus“ den ersten Platz beim FM4-Protestsongcontest.

„Lupin“ sind Tanja Schönanger und ihre Freundin Hannah Linhard, die schon seit 2013 gemeinsam Musik machen. Mit ihrem kritischen Beitrag zum Protestsongcontest haben sie ihren bisherigen Karrierehöhepunkt erreicht: „Der Sieg ist bis heute nicht ganz bei uns angekommen. Es war toll, so viele wunderbare Musikerinnen und Musiker kennenzulernen“, so die 26-jährige, in St. Pölten tätige Sozialarbeiterin.

Ihr kritischer Song „1 Lied gegen Sexismus“ schildert sexistische Alltagssituationen, zum Teil autobiografisch: „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es nicht reicht zu sagen ,Ich bin dafür, dass Frauen dieselben Rechte haben‘“, will Schönanger Sexismus und Ungerechtigkeiten im täglichen Leben hinterfragen. Entstanden ist der Beitrag für ein Punkkonzert.

Obwohl als Geheimfavorit gehandelt, war nicht jedes Jurymitglied begeistert. Zwei vergaben sogar gar keine Punkte. Die meisten lobten das Duo aber in den Himmel: „Voll cool finde ich, dass ihr Situationen mit reingenommen habt, die nicht Klischee sind. Ihr habt meine volle Unterstützung“, meinte etwa Marie-Luise Lehner. Schönanger erzählt: „Wir hatten vor allem vor den Fragen von Moderator Michael Ostrowski Angst.“

Mit nur einem Punkt Vorsprung sicherten sich Lupin aber schließlich doch den ersten Platz. Jetzt stehen eine EP im Raum und einige Auftritte.