Anfang der 2000er-Jahre war St. Pölten einer der Feinstaub-Hotspots in Österreich. In den Jahren 2005 und 2006 wurde der Tagesmittel-Grenzwert von 50 µg/m³ insgesamt gleich an 99 Tagen überschritten. St. Pölten wurde deshalb als Feinstaub-Sanierungsgebiet definiert.

Landeshauptstadt als Musterschüler

Durch Maßnahmen wie den Ausbau der Fernwärme, die flächendeckende Modernisierung von Heizungen, die Umstellung auf Erdgas-Busse und energietechnische Sanierungen ist die Landeshauptstadt mittlerweile Musterschüler. Im Vorjahr wurde der Tagesmittel-Grenzwert in der Eybnerstraße nur mehr an sechs, am Europaplatz nur mehr an vier Tagen überschritten.

Heuer stoppte aber der strenge Winter diesen Positivtrend. Seit Jahresbeginn kletterte die Feinstaubbelastung in der Eybnerstraße an elf Tagen über den Grenzwert, auf dem Europaplatz sogar an fünfzehn Tagen. Damit fehlen beim Verkehrsknotenpunkt nur mehr zehn Tage auf das österreichweit festgelegte Maximum von 25 Grenzwertüberschreitungen pro Jahr. Zum bislang letzten Mal kam St. Pölten vor fünf Jahren in die Nähe dieses Limits. Damals wurde auf dem Europaplatz an insgesamt 22 Tagen der erlaubte Mittelwert überschritten.

„Aufgrund der großräumigen Wettersituation sind die Feinstaubwerte in ganz Niederösterreich sehr ähnlich. Vergleichbare Städte haben einen Überschreitungstag mehr oder weniger als St. Pölten“, relativiert aber Christoph Urbanek vom Amt der NÖ Landesregierung. Zudem seien die Werte in den vergangenen beiden Jahren durch außergewöhnlich milde Winter sehr niedrig gewesen.

Europaplatz liegt im oberen Mittelfeld

In Niederösterreich rangieren nur mehr Klosterneuburg, Stockerau, Schwechat und Hainburg vor der Landeshauptstadt. Im Österreich-Vergleich liegt die Feinstaubbelastung in diesem Winter auf dem Europaplatz im oberen Mittelfeld, jene in der Eybnerstraße im unteren Mittelfeld. Dennoch sei die Entwicklung im langjährigen Vergleich in der Landeshauptstadt sehr positiv, betont Urbanek: Der Jahresmittelwert am Europaplatz sank zwischen 2012 und 2016 von 27 auf 18, in der Eybnerstraße von 25 auf 19 µg/m³. Der Rückgang der durchschnittlichen Belastung fiel somit am Europaplatz deutlich stärker aus als in der Eybnerstraße. Dadurch überholte die weiter östlich gelegene Messstation im Vorjahr den Messpunkt an der Kreuzung der B 1 mit der B 20. Bei den Spitzenwerten lag aber, so wie auch in den ersten eineinhalb Monaten dieses Jahres, der Europaplatz vorne.