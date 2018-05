Die Historie von Niederösterreichs zehn ältesten Stadtmuseen nehmen Forscher der Donau-Universität genau unter die Lupe. Im Rahmen des Projekts „MuseumsMenschen“ erforschen sie auch die Gründungsgeschichte des Stadtmuseums St. Pölten, mit 139 Jahren das fünftälteste im Land.

„Natürlich sind uns viele Eckdaten bereits bekannt. Wir sind aber auf weitere Informationen sehr gespannt“, freut sich

St. Pöltens Museumsleiter Thomas Pulle auf die Forschungsergebnisse. Um die Museumsgeschichte zu ergründen, werden Unterlagen und Archive akribisch durchforstet. Pulle erhofft sich detaillierte Auskünfte über die Gründungsphase und die ersten Objekte der Sammlung. „Interessant ist auch, wie die Museen im 19. Jahrhundert untereinander vernetzt waren.“

Karl Heitzler gilt als „Vater“ des Museums

Die Gründung für das heimische Museum ging 1879 vom damaligen Gemeinderat Karl Heitzler aus, nach dem die Gasse neben dem Landestheater benannt ist. Er beantragte die Gründung des Museums, das allerdings in den ersten 30 Jahren eine Sammlung ohne Schauraum blieb.

Mit einer Ausstellungsfläche wurde es erst 1909 etwas, als ein Teil der vorwiegend historischen Dokumente im Rathaus ausgestellt wurde. Rund um 1920 wurden die Schaustücke in das Gebäude in der Linzer Straße 37 übersiedelt, wo heute die International School untergebracht ist. In dieser Zeit kauften die Verwalter des Museums erstmals auch zeitgenössische Kunstwerke. Bis 1939 blieb das Museum am Linzer Tor, danach war die Sammlung fast 40 Jahre lang nicht zugänglich.

Erst 1976 fand die Stadt im ehemaligen Karmelitinnenkloster in der Prandtauerstraße den heutigen Standort für das Museum. Zwei Jahre später zog der Landesverband der NÖ Kunstvereine in den zweiten Stock des Gebäudes und eröffnete dort das Dokumentationszentrum für Moderne Kunst.

Seit dem großen Umbau 2007 widmet sich das Museumsteam verstärkt der St. Pöltner Historie – von der Urgeschichte über die Zeit der Römer und der Weltkriege bis in die jüngere Vergangenheit.