Bandwettbewerb einmal anders: beim Vier-Viertel-Contest der AK Young gab es nur Gewinner, jeder Teilnehmer räumte einen Preis ab. Bereits vorab wurden die besten Bands ausgewählt und im frei:raum zeigten somit die vier talentiertesten Musikgruppen des Bundeslandes, was sie können.

Dabei griffen „Bang goes the Innocence“ aus Amstetten gekonnt in die Saiten, genauso wie die Indie-Rocker von „The Attic“ aus Neidling. Aus dem Waldviertel kamen die Gmünder „Sco“, die knallige Alternative-Songs im Gepäck hatten. Melk war vertreten durch die Burschen von „Tan Me“.

Eine vorerst anonyme Jury lauschte im Publikum den Musikern und entschied dann, wer welchen Preis mit nach Hause nehmen durfte. Über einen Auftritt am Splash Hard-Festival der AK Young im Sommer 2017 durften sich „Tan Me“ freuen, die ihren Sänger sogar extra aus Berlin einfliegen ließen.

Ein Vocal Coaching bei Monika Ballwein gab‘s für „Bang goes the Innocence“, „Sco“ räumte einen Aufnahmetag im „Lords Of The Sounds“-Tonstudio in Michelhausen ab, und „The Attik“ gewann einen Live-Coaching-Tag im frei:raum.