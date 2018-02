Das erste komplette Jahr nach dem Ende des Ausbaus im März 2016 verlief für den Traisenpark äußerst erfolgreich: 3,6 Millionen Kunden kamen 2017 in das größte Einkaufszentrum der Stadt. Das sind rund 12.000 pro Shopping-Tag. Vor der Erweiterung von 65 auf 82 Shops waren es weniger als drei Millionen Personen. „Wir haben ordentlich zugelegt. Das war zwar durch die Erweiterung zu erwarten, ein Aufwärtstrend ist aber nach wie vor erkennbar“, freut sich Centermanagerin Anita Bräunlich.

Die 500. Geburtstagsparty im „Spaceland“ im Traisenpark feierte Jubiläumsgeburtstagskind Aaron mit Spaceland-Betreuerin Sema Eksi, Maskottchen Chili und Eva Weingut. | NOEN, Traisenpark

Anteil an einem weiteren Anstieg sollen Events haben. Heuer finden über ein Dutzend Veranstaltungen im Traisenpark statt. „Man muss das stationäre Einkaufserlebnis attraktiver machen“, spricht Bräunlich die Online-Konkurrenz an. Heuer soll es daher zum ersten Mal zwei Late-Night-Shopping-Aktionen geben, die erste am 23. März. Am 24. März kommen außerdem „Dschungelkönigin“ Jenny Frankhauser und SKN-Spieler in den Traisenpark.

Gastrobereich ein Erfolg

Erfreulich ist für Bräunlich außerdem die Entwicklung des Gastrobereichs. Mit dem Vamos gibt es seit Mitte Jänner ein mexikanisches Lokal am Platz der Pizzeria Divino, die wiederum vergrößert den letzten Leerstand im westlichen Teil des Food-Courts füllt.

Eine weitere Attraktion ist das „Spaceland“. Im Indoor-Spielplatz wurde schon die 500. Geburtstagsparty gefeiert. Insgesamt tobten sich im Vorjahr 13.000 Kinder aus. „Mittlerweile veranstalten wir dort täglich eine Party, die nächsten 100 sind bereits geplant“, freut sich Bräunlich.

Kommt endlich ein Elektromarkt in den Traisenpark?

Neu eröffnet wird in Kürze ein Handy-Store, der in den temporären Fireland-Foods-Standort zieht. Zudem laufen Gespräche mit weiteren potenziellen Mietern. Auch Nespresso, der mit dem Pop-up-Store weiterzog, soll wieder in den Traisenpark zurückkehren. Zudem ist das Dauerbrenner-Thema Elektro-Markt nach wie vor aktuell.