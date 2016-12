„Es wurde in meiner unmittelbaren Nähe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Die Schussrichtung war meiner Einschätzung nach direkt auf den, auf der gegenüberliegenden Seite des Michelbach befindlichen, Radweg gerichtet“, grollt Alexander Jung.

"Kein Hinweis auf Kugelflug"

Er war am Donnerstag gegen 11 Uhr in Begleitung beim Radweg zwischen Böheimkirchen und Furth unterwegs. „Ich bin hier mehr als fünf bewaffneten Männern begegnet“, schildert er und ärgert sich: „ Auf dem besagten Radweg, den ich auch gerne mit meinen drei kleinen Kindern benutze, konnte ich keinen Hinweis auf bevorstehenden Kugelflug finden.“

In einem Schreiben , welches auch an die NÖN erging, richtet er die Frage: „Können Sie mich bitte aufklären, inwieweit diese Form des Schusswaffengebrauchs bei einem öffentlichen Radweg legal ist?" Doch wer die verdächtigen bewaffneten Männer waren, lässt er in seinem Brief komplett offen. Die NÖN hat nachgefragt. Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler bestätigt: „In diesem Bereich fand heute eine Jagd statt.“

Meldung nicht gesetzlich vorgesehen

Bezirksjägermeister Johannes Schiesser lässt wissen, dass von Mitte Oktober bis Jahresende Treibjagdsaison auf Niederwild ist und erklärt: „Wir sind gesetzlich nicht verpflichtet, dies zu melden. Es geschieht aber immer wieder freiwillig mit einer Meldung an die Polizei, weil man sich so Rückfragen erspart.“

Walter Fuchs, Hegeringleiter für das obere Perschlingtal, war bei der besagten Treibjagd selbst dabei und schildert den Vorfall aus seiner Sicht: „ Wir haben den Herren auf die Treibjagd hingewiesen und ihn gebeten, stehen zu bleiben, doch er hat nicht reagiert.“

Dass geschossen wurde, bestätigt Fuchs, betont aber, „dass es dadurch zu keiner Gefährdungssituation für die besagten Spaziergänger gekommen sei, da nicht in ihre Richtung, sondern auf die aus dem Wasser auffliegenden Enten geschossen wurde.“ Was ihn ärgert ist, dass der besagte Spaziergänger trotz Hinweis der Jägerschaft im Anschluss noch sehr ungehalten gewesen sei.

