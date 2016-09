Der bereits seit Anfang des Vorjahres angestrebte Neubau des St. Pöltner ÖAMTC-Stützpunktes wird nun Realität: Nach Prüfung einiger Flächen – darunter auch das einst favorisierte Kopal-Areal – fiel die Wahl auf ein Grundstück an der Mariazeller Straße südlich der A 1. „Von der Größe und Verkehrslage her bietet das Areal beste Voraussetzungen“, betont ÖAMTC-Regionalleiter Franz Pfeiffer. Mit fast 8.000 Quadratmetern soll der künftige Stützpunkt fast drei Mal so groß werden wie der derzeitige.

Ab 2018 soll gebaut werden

„Notwendig ist der Neubau, weil das bestehende Gebäude nicht mehr modernen Anforderungen entspricht und bereits aus allen Nähten platzt“, erklärt Pfeiffer. Noch im Herbst soll der Grundstückskauf über die Bühne gehen. 2018 soll gebaut werden. „Noch im selben Jahr wollen wir mit der Errichtung fertig sein.“ Das 33-köpfige ÖAMTC-Team wird für den neuen Standort um zumindest fünf weitere Techniker aufgestockt. Mehr Prüfspuren werden die Wartezeiten für ÖAMTC-Kunden verkürzen. „Die Kapazitäten werden mehr als verdoppelt“, erklärt Pfeiffer.

Service für mehr als 36.500 Clubmitglieder

Wenn der neue Stützpunkt planmäßig Ende 2018 fertig ist, wird er landesweit zu den größten zählen. „St. Pölten wird auch als Kompetenzstandort für E-Mobilität weiter ausgebaut“, freut sich Pfeiffer. Auch sonst will Pfeiffer die Dienstleistungen für die mittlerweile 36.500 Clubmitglieder im betreuten Bereich – davon 12.200 in der Stadt – weiter ausbauen.