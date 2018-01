In einigen Städten kann der Polit-Interessierte bereits am heimischen Sofa die Gemeinderatssitzung live mitverfolgen. In St. Pölten nach wie vor nicht. So schnell wird sich das wohl auch nicht ändern.

Denn in St. Pölten sollen zunächst alle Eventualitäten geprüft werden. „Wir wurden beauftragt, uns das rechtlich und wirtschaftlich genau anzusehen“, erklärt Magistratsdirektor Thomas Dewina. Während etwa in Krems eine fixmontierte Kamera einen kleinen Bereich (Rednerpult und Vorsitz) filmt und zeitgleich ins Netz stellt, sollen in St. Pölten vorher alle rechtlichen Bedenken aus der Welt geschaffen werden.

"Kosten müssen aber im Rahmen bleiben"

„Es muss garantiert werden, dass keine Datenschutz- und Rechtsverletzung passieren können, etwa wenn in einer Debatte personenbezogene Daten preisgegeben werden“, so Dewina. Möglich sei daher eine zeitversetzte Ausstrahlung, bei der ein Jurist und ein Techniker notfalls einschreiten können. Außerdem werden Anbieter angehört, die eine rechtskonforme Lösung anbieten. „Die Kosten müssen aber im Rahmen bleiben“, so Dewina, der ergänzt: „Die Nachfrage nach einer Internet-Übertragung ist ohnehin nicht hoch.“