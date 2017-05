Nicht klein beigeben wollen die Bürgerinitiativen gegen die S 34. Im Gegenteil: Zu den bestehenden Gruppen gesellen sich jetzt noch zwei St. Pöltner Initiativen, deren Ziel es ist, im UVP-Verfahren Parteistellung zu erlangen. Dafür notwendig sind zumindest 200 Unterschriften. Der Startschuss für die Initiativen „s34-sinnlos.at“ sowie „Stopp Spange Wörth“ erfolgte bei einer Informationsveranstaltung im Gasthaus Rosenberger in Nadelbach.

Vor allem Landwirte machen gegen die Schnellstraße mobil

Sie kritisierten bei der Veranstaltung den massiven Bodenverbrauch für die neun Kilometer lange Schnellstraße und den Knoten mit der Westautobahn, aber auch die zu erwartende Zerstörung des landwirtschaftlichen Wegenetzes. Mit eigenen Fotomontagen wollen die Bürgerinitiativen die möglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sichtbar machen.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr: Die Einspruchsfrist im UVP-Verfahren endet Ende Mai. „Wichtig ist, dass sich möglichst viele an der Unterschriftenaktion beteiligen. Es geht nicht nur darum, Parteistellung zu erlangen, sondern auch darum, politischen Druck gegen die S 34 aufzubauen“, betont „s34-sinnlos.at“-Sprecher Walter Heimerl.

In die andere Richtung gehen die Bemühungen des Kaumberger FP-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker. Er befasste in der vorwöchigen Nationalratssitzung SP-Verkehrsminister Jörg Leichtfried mit einer Anfrage zur S 34. Hauptbotschaft: Das Verfahren müsse so schnell wie möglich und ohne weitere Verzögerung durchgezogen werden.