Rund 400 Juden lebten einst in St. Pölten. Viele davon haben den Terror des Nazi-Regimes nicht überlebt. Einige konnten fliehen, viele wurden getötet. Damit das Schicksal dieser Menschen nicht in Vergessenheit gerät, fordert das Institut für jüdische Geschichte, dass in St. Pölten Gedenkzeichen gesetzt werden.

Gedenkzeichen soll gesetzt werden

„Wir denken dabei weniger an die Stolpersteine, wie sie Gunter Demnig ins Leben gerufen hat, sondern vielmehr an die Steine der Erinnerung“, sagt Institutsleiterin Martha Keil. Derartige Gedenksteine wurden in Wien bereits 430 gesetzt. Sie sollen dort an Juden, aber auch an Widerstandskämpfer sowie Roma erinnern.

Hans Morgenstern, einem der letzten beiden jüdischen St. Pöltnern, wäre das eine Herzensangelegenheit. „Mir wurde das schon vor einigen Jahren versprochen.“ Passiert sei seither aber nichts. „Ich denke dabei gar nicht so an meine eigene Familie, sondern an die vielen Menschen, die keine Nachfahren mehr haben.“ Das Institut ist diesbezüglich mit der Stadt bereits im Gespräch. Diese steht der Idee positiv gegenüber: „Die Form der Umsetzung wird aber noch besprochen“, heißt es aus dem Rathaus.