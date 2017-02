Heuer soll es was werden dem Projekt „Leben am Fluss“, das die NOE Immobilien Development AG (NID) schon seit 2015 vorbereitet. Der Wohnquadrant entlang der Westbahnallee zwischen Rennbahnstraße und Sparkassenpark wird im Endausbau rund 300 Wohnungen bieten, dazu Flächen für Handel, Büros und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch einen Gesundheitsschwerpunkt.

Ursprünglich hätte schon im vergangenen Jahr der Bau des ersten von vier Teilen gestartet werden sollen. Der Verkauf der NID-Mehrheit von der Hypo NOE Gruppe an mehrere Investoren habe die Abwicklung des Projekts nahe der neuen Traisenbrücke aber nicht beeinflusst, erklärt Sprecher Thomas Brey. Vielmehr nehme man sich für die Abklärung diverser Details mehr Zeit. „Für den Erfolg eines Projektes in dieser Größenordnung ist wichtig, dass ein perfektes Einvernehmen mit der Stadt herrscht“, so Brey.

Ein Baustart sei aus heutiger Sicht noch in der ersten Jahreshälfte realistisch, erklärt der NID-Sprecher. Der Baustart sei aber auch von Verfügbarkeiten jener Firmen abhängig, die für „Leben am Fluss“ in Frage kommen.

Derzeit trifft die Immobiliengesellschaft die letzten Vorbereitungen für den ersten Teil eines der größten Immobilienprojekte in St. Pölten. Die Bauverhandlungen laufen, die Projektentwickler zeigen sich sehr optimistisch, dass sie das Projekt „zügig durchziehen können“.