Bahnpendler stehen in St. Pölten weiterhin oft ohne Parkplatz da: Bereits gegen 7 Uhr sind die Park & Ride-Anlagen großteils belegt. Dies gilt sowohl für das neue Parkhaus beim Bahnhof, als auch für das alte in der Hermann-Winger-Gasse.

ÖBB testet eine neue Art der Zutrittskontrolle

Eines der Hauptprobleme: In der Hermann-Winger-Gasse stehen mangels Zutrittskontrolle auch Fahrzeuge, deren Lenker nicht zum Bahnhof marschieren. Bereits seit Jahren kündigen die ÖBB eine Lösung an, passiert ist bisher aber nichts. „Die Problematik ist uns bewusst. Wir testen derzeit eine neue Art der Zutrittskontrolle“, verrät ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Um welches System es sich dabei handelt, darüber schweigt man bei den ÖBB noch. Leitner sagt nur so viel: „Sollte es sich bewähren, dann würde es zum Einsatz kommen. Bis dahin sind nähere Infos dazu leider nicht möglich.“

„Ist nicht so einfach, wie man meinen mag“

Der Baudirektor der Stadt Kurt Rameis kennt ebenfalls die Problematik: „Ohne Schrankenanlage ist es praktisch unmöglich, ,Fremdparker‘ wirksam fernzuhalten.“ Die ÖBB nimmt der Baudirektor in Schutz: „Sie arbeiten an einer österreichweiten Lösung für Schrankenanlagen. Das ist nicht so einfach, wie man meinen mag.“ Rameis ist aber überzeugt, dass es danach genügend Plätze für die Bahnpendler geben wird.

„Die neue P&R-Anlage am Bahnhof alleine ist nicht groß genug. Zusammen mit der Anlage in der Hermann-Winger-Gasse sollten ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen.“ Daher gebe es derzeit auch keine Überlegungen für eine weitere Park & Ride-Anlage.

Übrigens: Das City-Parken unter der Park & Ride-Anlage hat laut Rameis zur Geschäftszeit eine Auslastung von 80 Prozent: „Ein Idealwert – sie ist gut ausgelastet, aber man hat immer gute Chancen, noch einen Stellplatz zu bekommen.“