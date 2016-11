„Unsere erste Klientin war eine junge Krankenschwester mit drei Kindern, die durch eine Trennung in eine Krise geraten ist und dringend Wohnraum benötigte. Durch die Hilfe der Wohnassistenz und die sozialarbeiterische Begleitung konnten die Kinder in Stabilität aufwachsen“, berichtet die Geschäftsführerin der NÖ Wohnassistenz Ingrid Neuhauser.

Hilfe seit 10 Jahren

Seit mittlerweile zehn Jahren unterstützt die NÖ Wohnassistenz, die ein Geschäftsfeld des Vereins Wohnen ist, Menschen in schwierigen Lebensituationen wie bei Arbeitslosigkeit, finanziellen Problemen oder familiären Sorgen. Sie unterstützt bei der Suche nach einer leistbaren Wohnung und bietet auch sozialarbeiterische Hilfe. Seit 2006 hat die NÖ Wohnassistenz in St. Pölten 108 Wohnungen für ihre Klienten angemietet, in St. Pölten-Land sind es 74.

„Wir wollen den Menschen Heimat und Geborgenheit in ihrer Wohnung bieten"

„Wir wollen den Menschen Heimat und Geborgenheit in ihrer Wohnung bieten. Drei Viertel der Mieter bleiben auch nach dem Jahr unserer Hilfe in den Wohnungen“, weiß Neuhauser. Kooperationen für die Bewerber aus St. Pölten gibt es mit fast allen Wohnungsgenossenschaften in der Umgebung wie Alpenland, Gedesag, Allgemein gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft, NBG, WET, Schönere Zukunft, Heimat Österreich, Pielachtaler und Frieden.

„Hinter jedem Klienten stehen eine Lebenskrise und das Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Wohnassistenz hilft dabei, wieder Fuß zu fassen. Das Land unterstützt das mit 1,25 Millionen pro Jahr“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner.