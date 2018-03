Auf Kritik stößt die neue Oberstufe (NOST) bei den Schülern der HTL. Das System sieht Semester-Module vor, wodurch das Sitzenbleiben weitgehend abgeschafft wird. Verbesserungen sehen die bereits und bald betroffenen Jugendlichen jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Neuerung birgt für sie Verschlechterungen, die sie so nicht hinnehmen wollen. Die Techniker der 2 AHET machten deshalb gegen die NOST mobil.

Sie verfassten einen Brief, in dem sie Nachteile aufzeigen und Verbesserungsvorschläge machen. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir lieber wieder das alte System hätten oder zumindest einige Änderungen an der NOST“, heißt es in dem Schreiben, das nun an Landesschulrat und Bildungsministerium gehen soll. Beigelegt wird eine Unterschriftenliste, die von 643 der 790 Schüler der ersten beiden Jahrgänge unterzeichnet wurde.

Enormer Prüfungsdruck als Kritikpunkt

Kritisiert wird vor allem der „enorme Prüfungsdruck“, den die Umstellung mit sich bringe. „Man bekommt jedes Semester ein Zeugnis. Ein ‚Nicht genügend‘ muss man sich jetzt zu Beginn des Folgesemesters ausbessern, wenn man es nicht mitschleppen möchte“, erklärt der Initiator der Unterschriftenliste Stefan Mayerhofer, der auch von Schulsprecher Matthias Halmetschlager unterstützt wird.

Der Schulleiter, der der NOST „ganz neutral“ gegenübersteht, sieht darin keinen Nachteil. „Das ist ein Vorteil, den man als Schüler vielleicht nicht ganz erkennt. Es muss jetzt eben auch im ersten Halbjahr gelernt werden“, meint Direktor Martin Pfeffel. Für die Aktion der Schüler zeigt er aber Verständnis: „Ich finde es super, dass sie an der Schulentwicklung mitarbeiten, das ist das, was wir möchten.“ Gleichzeitig gesteht er ein, dass es in einigen Punkten Verbesserungspotenzial gibt: „Alles Neue hat Ecken, die abgerundet werden müssen.“

Gute Chancen für Schüler

Die Chancen, dass die Schüler ihr Ziel erreichen, stehen gar nicht so schlecht: Der Gesetzesentwurf von Bildungsminster Heinz Faßmann, mit dem die Einführung der NOST um weitere zwei Jahre verschoben werden soll, sieht auch vor, dass Schulen, die das System bereits umgesetzt haben, bis dahin auch wieder aussteigen können. „Wir werden uns die Entscheidung sicher nicht leicht machen“, kündigt Direktor Pfeffel an. Gleichzeitig stellt er klar, dass das für jene Klassen, die bereits im neuen System sind, nicht mehr möglich ist.