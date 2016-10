Am 27. November ist es soweit – da macht das ehemalige Rossmarktstüberl Platz für ein „Parkregal“ und liefert damit die Initialzündung für den Baustart zum Haus der Zukunft. Möglich gemacht hat diese Lösung ein Grundstückstausch zwischen Wesely-Haus-Eigentümer Martin Bosch und der Familie Reibenwein. Durch die Arrondierung des Areals gibt es jetzt eine klare Grundstückstrennung zwischen Wesely-Haus und dem Grundstück der Familie Reibenwein, wo derzeit das Rossmarktstüberl steht.

„Bürgermeister Matthias Stadler hat diese Lösung initiiert, ich habe dann gemeinsam mit den Magistratsverantwortlichen den komplizierten Grundstückstausch durchgezogen“, freut sich Bosch über die Unterschrift unter den Vertrag, die einiges in Bewegung setzt.

Modernes Parkregal ersetzt Rossmarktstüberl

Einerseits wird demnächst ein modernes Parkregal mit mehr als 200 Stellplätzen das ausgediente Stüberl ersetzen. Zweitens wird an dieser Engstelle der öffentliche Raum breiter: Fußgänger und Radler haben künftig genug Platz, um den Rossmarkt sicher zu nutzen. Was drittens dem 2014 in Kraft getretenen Generalverkehrskonzept entspricht, in dem eine Begegnungszone in der Heßstraße geplant ist. Und viertens kann dank der „Trennung“ zwischen Weselyhaus und Rossmarktstüberl nun doch zeitgerecht mit dem Bau des „Haus der Zukunft“ begonnen werden.

So soll das das Haus der Zukunft in zwei Jahren ausschauen – inklusive der geplanten Begegnungszone am Rossmarkt. | NOEN, Bosch/Pfoser (Vorentwurf)

„Exakt abgestimmt auf den seit kurzem gültigen Bebauungsplan liegt jetzt das Projekt auf dem Tisch“, bestätigt Bosch. Auf fünf Ebenen finden im künftigen St. Pöltner Learning-Center eine moderne Stadtbücherei, offene Lehr-, Lern- und Begegnungsräume und ein Planetarium Platz. 3.000 Quadratmeter Fläche sollen da zukunftsorientiert bespielt werden, und zwar schon in zwei Jahren.

Zeitplan kann eingehalten werden

„Durch den raschen Abbruchbescheid und damit möglichen Baustart ist die Immobilienentwicklung des Hauses der Zukunft absolut im Zeitplan“, erklärt Bosch. Das heißt: Die für Ende 2017, also bereits in einem Jahr, geplante Umsiedlung der Bücher aus der alten Stadtbibliothek könnte sich ausgehen.