Nach den Arbeiten an der Fassade ist nun auch das Interieur des Lokals Schau.Spiel von Otto Raimitz am Rathausplatz fertig: Die Böden sind gelegt, die Wände gestaltet, die Küche aufgebaut. Am Wochenende wurden die Böden geölt, die Stühle eingeräumt und das Lokal endgereinigt.

„Wir liegen gut im Zeitplan und freuen uns schon auf die Eröffnung "

Wenige Tage vor der Eröffnung des neuen Gastro-Betriebes am Montag, 27. November, um 7.30 Uhr, werden noch die Speisenkarten fertig zusammengestellt und die Abläufe trainiert. „Wir liegen gut im Zeitplan und freuen uns schon auf die Eröffnung und die vielen Gäste“, betont Schau.Spiel-Chef Otto Raimitz.

Besonders viele Gäste konnte „Kult-Inder“ Sahid Sharif in seinem neuen Lokal in der Wiener Straße 47 begrüßen. Das ist seit der Übersiedlung vom Mini-Restaurant in der Wiener Straße 37 vor rund zwei Wochen fast immer voll, wovon sich auch die Ehrengäste bei der offiziellen Eröffnung überzeugen konnten. „Das Platzangebot hat sich zwar vervierfacht, trotzdem ist es ratsam, am Wochenende einen Tisch zu bestellen“, freut sich Lydia Kellner-Sharif über den erfolgreichen Wechsel in das ehemalige Maharaja.

Dieses indische Lokal hat ebenfalls den Standort gewechselt, ist jetzt in der Daniel Gran-Straße 28 zu finden und liefert von dort aus. Das gastronomische Angebot in der Wiener Straße hat sich noch weiter verändert: Das Burger-Pizza-Imbiss- Lokal von Joni Khaon das erst Ende des Sommers eröffnet hatte, ist bereits wieder geschlossen.