Spielerisch neuer Bio-Technologie genähert hat sich die St. Pöltnerin Helene Steiner. Die Designerin ist Mitentwicklerin des 8x8-Bio-Displays namens Bixels, mit dem man nicht nur die zukünftigen Möglichkeiten von zellfreier Bioproduktion testen kann, sondern auch sein Können bei

Tetris, Pong und Snake.

„Unsere Herausforderung ist, smarte Geräte nahtlos in unser Alltagsleben zu integrieren"

Die Bio-Pixel bestehen aus einem fluoreszierenden Quallen-Protein und sind ein Beispiel dafür, was mit DNA programmierte Bio-Computer alles leisten können: Der aus der Zelle gelöste „Prozessor“ wird mit DNA Information gefüttert und produziert dann das leuchtende Protein, oder auch Enzyme oder Hormone. Die Technik ist günstig, unkompliziert in der Anwendung und kommt ohne gentechnische Manipulation aus.

Denn die Zelle wird aufgebrochen und die für Reproduktion benötigte Zellwand entfernt. Übrig bleibt eine biochemische Suppe mit Bio-Prozessoren, deren einzige Funktion es ist, die Information von DNA zu lesen und die Proteine zu produzieren.

Die Vision ist, einen persönlichen Bio-Computer zu entwickeln, der mit dem Körper in dessen natürlicher Sprache über Hormone oder Pheromone interagiert. „Unsere Herausforderung ist, smarte Geräte nahtlos in unser Alltagsleben zu integrieren, etwa mit Wearables oder in Textilien“, erklärt Steiner.

Mit ihrem irischen Start-up, bei dem sie mit einem Physiker, einem Biochemiker und einem Robotik-Ingenieur zusammenarbeitet, bringt sie die Technik jetzt zum selber Ausprobieren auf den Markt. Derzeit läuft die Kampagne auf Kickstarter.