Bald ist es vorbei, das Jahr 2016. In St. Pölten stand es ganz im Zeichen des 30-Jahr-Jubiläums als Landeshauptstadt. In einem vom deutschen Stromanbieter „E WIE EINFACH“ gesponserten und vom Aachener Berufspiloten Ralph Kremer gesteuerten Zeppelin beantwortete Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) über den Dächern der Stadt die Fragen von NÖN-Chef vom Dienst Daniel Lohninger.

NÖN: 30 Jahre Landeshauptstadt. Wie sieht die Bilanz am Ende des Jubiläumsjahres aus?

Matthias Stadler: Ich freue mich wirklich, wie dieses Jahr gelaufen ist. Unzählige Veranstaltungen standen ganz im Zeichen des Jubiläums. Wir haben in der Stadt wieder ein deutliches Plus bei allen wichtigen Eckdaten – mehr Betriebe, mehr Arbeitsplätze, mehr Einwohner und mehr Bildungsplätze. Und die Weichen für weiteres qualitätsvolles Wachstum sind in allen Bereichen gestellt.

Manche St. Pöltner waren enttäuscht, dass es anders als vor zehn Jahren diesmal kein großes Jubiläumsevent gab.

Wir hatten ein Jubiläumsfest am Rathausplatz – mit Gulasch und Bier. Aber es stimmt: Ein richtiges Jubiläumsspektakel gab es nicht. Das war aber auch so geplant. Wir investieren lieber in die Infrastruktur und die Zukunft der Stadt, als hunderttausende Euro für ein Mega-Fest, das nach wenigen Tagen vorbei ist, zu verpulvern. Mit ist auch bei Veranstaltungen ein nachhaltiger Weg lieber, der Groß-Veranstaltungen wie das Frequency oder den Ironman nach St. Pölten bringt und hier auch hält.

Ihr persönliches Highlight des Jubiläumsjahres?

Jede Veranstaltung ist in ihrer Art ein Highlight. Aber das ist keine Frage eines Jubiläumsjahres, das ist immer so. Mein Highlight war das ganze Jahr in seiner Gesamtheit, in dem bei unzähligen Projekten etwas weiterging und St. Pölten in vielen Bereichen große Erfolge erzielt hat. Punkto Infrastruktur waren sicher der lang ersehnte Beginn der Sanierung des Gymnasiums Josefstraße sowie die Eröffnung der Kerntangente Nord zwei der Highlights.

Was bleibt als Botschaft von diesem Jubiläumsjahr?

St. Pölten ist heute wirklich Landeshauptstadt. Es hat seine Zeit gebraucht, aber heute können wir stolz auf die Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren sein. Es ist uns Entscheidendes gelungen, und gerade der Blick aus dem Zeppelin zeigt, was in dieser Stadt gegenwärtig für die Zukunft alles passiert. In keiner Stadt in Österreich wird, gemessen an der Zahl der Einwohner, gegenwärtig mehr gebaut als in St. Pölten. Von hier oben aus sieht man zudem auch sehr gut, welche Platz-Reserven diese Stadt noch hat.

Stadler: "St. Pölten wird eine grüne Stadt bleiben"



Der Blick aus dem Zeppelin zeigt sehr deutlich, dass St. Pölten noch eine sehr grüne Stadt ist. Der Bau-Boom wird das ändern.

St. Pölten wird auch in Zukunft eine grüne Stadt bleiben. Natürlich werden wir vor allem im Zentrum verdichten, es werden neue Wohnviertel entstehen – beispielsweise auf dem Areal der ehemaligen Glanzstofffabrik oder auf den WWE-Gründen. Wir haben aber bereits in unserem Stadtentwicklungskonzept die Grünflächen aufgewertet und wissen, was wir an diesen grünen Oasen in der Stadt haben.

Wie wird St. Pölten dann beim 40-jährigen Hauptstadtjubiläum aussehen?

St. Pölten wird weiter gewachsen sein, die Landeshauptstadt wird mehr Arbeitsplätze und Einwohner als heute haben. Die Stadt wird aber nicht planlos, sondern qualitätsvoll gewachsen sein. St. Pölten wird eine lebenswerte Stadt mit starker Wirtschaft, großem Bildungsangebot und hoher Lebensqualität sein, die ihre grünen Oasen schützt und für künftige Generationen gesichert hat.