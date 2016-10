In 29 Städten in Österreich, Deutschland und der Schweiz singt Michelle Songs ihres aktuellen Albums „Ich würd‘ es wieder tun“. Eine Station ist das VAZ, wo sie bereits zwei Mal ihr Publikum verzückte.

NÖN: Sie können auf zwei Millionen verkaufte Alben zurückblicken, unter anderem auch auf acht Goldene Schallplatten, zwei Echos, zwei Amadeus Awards. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Michelle: Jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Sich selbst sollte man immer treu bleiben und versuchen, glücklich zu sein. Daraus entsteht die Kraft, Dinge umzusetzen, die einem wichtig sind. So passiert es auch in meinem Leben.

Der Titel Ihres aktuellen, mittlerweile 13. Studio-Albums „Ich würd‘ es wieder tun“ lässt auf eine tief empfundene Zufriedenheit mit diesen Erfolgen schließen.

In der Tat ist das so. Ich würde mein Leben wieder so leben. Mit allen Fehlern, schließlich sind die dazu da, daraus zu lernen. Das Leben ist eine Herausforderung mit Höhen und Tiefen. Es kommt, wie es kommt. Ich nehme das Leben, wie es ist. Und selbst wenn jemand nicht aus ganzem Herzen gelebt hat, hat er die Möglichkeit, daraus zu lernen und es zu ändern, sodass dem Glück nichts mehr im Wege steht.

Wie herausfordernd ist eine Tour wie jene, die Sie ab dem 2. Februar in 29 Städte im deutschsprachigen Raum führt?

Natürlich ist eine Tour wie diese herausfordernd. Aber wenn man etwas nicht mag, sollte man es nicht machen. Mir macht es Spaß, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es, mit meiner Band auf Tour zu sein, mit Menschen zu sprechen und sie glücklich zu machen.

Im Zuge Ihrer Tour kommen sie nach Österreich, wo Sie bereits fünf Goldene Schallplatten bekommen haben. Noch vor Ihren Konzerten in Wien und Graz treten Sie am 9. Februar im VAZ St. Pölten auf. Freuen Sie sich auf Ihren Auftritt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt?

Natürlich! Ich war schon zwei Mal hier, einmal vor dreizehn Jahren und zuletzt im Vorjahr. Ich freue mich schon sehr darauf!