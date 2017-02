Seine erste Regie-Arbeit „Wilde Maus“ stellte Josef Hader drei Tage vor dem offiziellen Filmstart im Cinema Paradiso vor. Die NÖN bat den Multi-Künstler zum Gespräch.

NÖN: Macht es Sie stolz, dass Ihr Film in den Wettbewerb der Berlinale aufgenommen wurde?

Josef Hader: Irgendwie schon, aber es ist mir auch ein wenig unheimlich. Ich hab‘ ja erst den ersten Film gemacht und möchte noch was lernen, daher erscheint mir das etwas hochgegriffen. Aber ich hab‘ natürlich nicht gesagt, ich möchte da bitte lieber nicht hin. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, aber auch sehr stressig. Ich genieße viel mehr das Arbeiten am Film, das Schreiben, Drehen und Schneiden. Und ich mag viel lieber zum Publikum kommen.

Und das Publikum zu Ihnen. Angesichts zweier voller Kinosäle hier bei der Premiere im Cinema Paradiso und einiger Filme, die Sie hier präsentiert haben : Führt in Niederösterreich überhaupt ein Weg am Programmkino vorbei?

Nein. Das Cinema Paradiso ist eine Fixstation, wenn ich eine Kinotour mache, und wenn ich in St. Pölten wohnen würde, wäre ich hier Stammgast. Diesmal gibt’s noch mehr Grund als sonst, weil eine wichtige Szene im Schnee nicht weit von hier gedreht worden ist, in Gösing an der Mariazellerbahn.

Sie haben für die „Wilde Maus“ das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle gespielt – wie sehr hat Sie das gefordert?

Das war schon sehr intensiv, aber man zerteilt sich dann nicht in verschiedene Funktionen. Das Team hat mir sehr geholfen, die haben alle viel für mich mitgedacht. Ich habe der Besetzung mein ganzes Vertrauen geschenkt und dafür gesorgt, dass die Darsteller in ihrem Spielen möglichst frei werden konnten. Manchmal hat etwas nicht so hingehaut wie es im Drehbuch stand und die Schauspieler haben etwas anderes gemacht. Das waren dann oft die schönsten Szenen.

Sie beziehen sich im Film auch auf das Weltgeschehen.

Ja, ich wollte auch die Zeit erzählen, in der der Film spielt. Die Protagonisten sind ganz wie wir: Wir hören tagtäglich von all diesen Geschehnissen im Radio, können das alles immer noch nicht verstehen und einordnen. Und weil wir nichts daran ändern können, stumpfen wir ab und hören gar nicht mehr wirklich hin.

Die Figur des Musikkritikers Georg sucht sich in Vandalenakten ein Ventil, um mit der Frustration zurechtzukommen. Inwiefern ist der Charakter ein Ausdruck zunehmender Verzweiflung?

Ich glaube, dass Georg eine sehr „heutige“ Figur ist, weil viele Menschen Angst vor der Zukunft haben und bei manchen aus dieser Angst auch Aggression wird. Das ist heute sicher viel greifbarer als vor zehn oder zwanzig Jahren.

Wollen Sie sich in künstlerischer Hinsicht noch einen Wunschtraum erfüllen – Sänger, Tänzer oder bildender Künstler werden?

Nein. Ich möchte wieder ein interessantes Kabarett-Programm machen und einen besseren Film. Das sind die beiden Bewerbe, in denen ich mich verbessern will. Das reicht eh.