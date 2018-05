Auf den Tag genau 150 Jahre vor Erscheinen dieser St. Pöltner NÖN-Ausgabe erwarb Joseph Feßler den St. Pöltner Boten und legte damit am 8. Mai 1868 den Grundstein für die St. Pöltner Zeitung und NÖN, die bis heute als Medium nicht aus der Region wegzudenken ist.

„Ich könnte nicht ohne sein. Jeden Dienstag warte ich schon auf meine Zeitung“, ist auch Anna Steger nach wie vor gut informiert. Sie hat die St. Pöltner NÖN schon seit 1946 abonniert. „Und vorher hatten meine Eltern auch immer die Zeitung. Seit ich mich erinnern kann, wurde bei uns die NÖN gelesen“, erzählt die St. Pöltnerin. Besonders interessieren die 81-Jährige Neuigkeiten wie Bauvorhaben und die Politik in der Stadt. Auch die Gratulationen, Geburten und Sterbefälle schaut sie sich gerne an und löst Kreuzworträtsel. „Wenn ich meine Zeitung nicht mehr hätte, würde mir was abgehen“, meint die St. Pöltnerin.

Vor allem die lokalen Nachrichten aus ihrer Gemeinde und den Nachbargemeinden schätzt Gabriele Plattner aus Böheimkirchen. „Die NÖN ist die einzige Zeitung, aus der man die Geschehnisse mit Lokalbezug erfährt.“ Die Familie Plattner hat das NÖN-Abo ebenfalls seit dem Jahr 1946. „Es wurde in der Familie immer weitergegeben“, sagt sie.

Für ihre vielen treuen Abonnenten hat sich die NÖN zum Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen. Beim Fest am Montag, 14. Mai, gibt es für sie in Zusammenarbeit mit der Partner-Bäckerei Hager vor dem Rathaus insgesamt 150 Wecken St. Pöltner Brot gratis. Außerdem wird das Brot auch nachher in den Hager-Filialen um nur 1,50 Euro für Abonnenten erhältlich sein. Aber auch alle anderen Leser und Freunde der St. Pöltner Zeitung können auf den Geburtstag anstoßen. Von 15 bis 17 Uhr parkt sich der NÖN-Doppel deckerbus vor dem Rathaus ein. Alle NÖN-Leser können dort den Hauptstadt-Wein „Maestro“ verkosten.

NÖN-Briefmarken und großes Extraheft

Sogar fünf eigene NÖN-Briefmarken wurden für das Jubiläumsfest vom Briefmarkensammler-Verein gestaltet. „In den verschiedenen Sujets ist die Entwicklung der NÖN zu sehen, wir haben uns mit der Schrift sowie den Titelseiten und Logos im Laufe der Zeit auseinandergesetzt“, erklärt Alfred Tatschl vom Briefmarkensammler-Verein St. Pölten. Bis die Motive beisammen waren, hat es einige Monate gedauert. „Wichtig war es, das richtige Format zu finden“, sagt Tatschl.

Die NÖN-Briefmarken wird es am Jubiläumstag im Sonderpostamt im Rathaus geben. „Das Besondere ist, dass wir auch einen eigenen Stempel mit dem NÖN-Logo haben, mit dem die Briefmarken an diesem Tag abgestempelt werden. Für die Briefmarkenfreunde wird es außerdem einen Folder mit allen fünf Marken sowie ein Sonderkuvert geben. Bestellt werden kann die Serie ab Dienstag, 15. Mai, beim NÖN-AboClub um nur 10 Euro unter 02742/802-1400 oder unter NÖN.at/aboclub.

Zum 150-Jahr-Jubiläum der St. Pöltner Zeitung hat das Redaktionsteam der St. Pöltner NÖN auch ein großes Extra gestaltet. Viele interessante Informationen aus 150 Jahren regionaler Berichterstattung, zur Produktion einer Zeitung und zur Entwicklung zu einem modernen Medium in einer sich schnell entwickelnden Stadt finden sich in dem Heft, das dieser NÖN-Ausgabe beigelegt ist.