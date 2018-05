Die 180 Jahre alte Musikschule könnte in den nächsten fünf Jahren an einem Standort im Norden neu errichtet werden. Während Musikschulleiter Alfred Kellner weiter an der Erfüllung dieses Wunsches arbeitet, leitet er die Vorbereitungen für die große Jubiläumsshow am 9. Mai.

| NOEN, Mario Kern