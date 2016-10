Der Hegerberglift könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Gründe dafür sind der Schneemangel und eine bevorstehende teure Überprüfung der über 40 Jahre alten Anlage.

„Wir finden es sehr schade, aber angesichts der letzten schneelosen Winter und der finanziellen Situation wäre es unverantwortlich, etwas anderes zu tun“, betont Leopold Kasseckert, vom Schiclub Hegerberg.

Leopold Kasseckert

Bereits während der letzten Jahre hat sich der Schiclub mit Unterstützung von Gemeinden, Vereinen und Sponsoren gegen eine Schließung der Liftanlage gestemmt. Zuletzt war auch eine alternative Nutzung etwa durch die Errichtung einer Mountainbike-Strecke in Erwägung gezogen worden. Das scheitere daran, dass nicht alle Anrainer einverstanden waren.

Zum letzten Mal gefahren ist der Lift in der Saison 2012/13 - trotzdem seien natürlich die vorgeschriebenen Überprüfungen und Wartungsarbeiten jährlich durchgeführt worden.

Aktuell, so Leopold Kasseckert, weise der Kontostand ein Minus von knapp 13.000 Euro auf. „Wir hätten heuer zum Esten mal eine Überprüfung der Rollbatterien vornehmen lassen müssen, dazu hätten diese abgebaut und nach Stockerau zu einer Spezialfirma transportiert werden müssen“, schildert Leopold Kasseckert den Hauptgrund für die Entscheidung. Die Kosten dafür würden zwischen 6.000 Euro und 8.000 Euro liegen. Das Risiko sei zu groß, dass man damit in die Schuldenfalle tappt. Im Prinzip haften die Betreiber — eine Handvoll Idealisten — mit ihrem Privatvermögen.

Trübe Aussichten für den Hegerberglift

Eine letzte Möglichkeit, den Erhalt der Liftanlage zu gewähren, wäre, wenn ein starker Verein oder ein Sponsor den Lift übernehmen würde. „Dann wären wir bereit, den Lift ohne finanzielle Belastungen zu übergeben“, so Leopold Kasseckert. Allerdings müssten sich potenzielle Liftbetreiber zumindest bis zum Jahresende entschließen, denn bis dahin laufen auch noch die Versicherung und die Pachtverträge. Findet sich niemand, so müssten eben auch weitere notwendige Schritte gesetzt werden. „Wir wollen uns bei dieser Gelegenheit bei allen langjährigen Helfern, Vereinen, den Gemeinden und Sponsoren, für die Unterstützung bedanken“, so Kasseckert. Der Verein „Schiclub-Hegeberg“ soll weiter bestehen bleiben.