Während einige Freundinnen schon Stress mit der Familienplanung haben, hat Viktoria Berger noch einmal das Reisefieber gepackt: Zweimal zog es sie bereits in die Welt hinaus, jetzt plant sie das nächste Abenteuer. „Zu meinem 30er habe ich mir gedacht: Eigentlich könnte ich noch einmal wegfahren“, lacht sie vor dem Aufbruch zur zweiten Weltreise.

„Was mich bei meinen Reisen bisher am meisten fasziniert hat, waren die Gastfreundschaft und die Offenheit der Menschen“, stellt die junge Kastnerin fest. Diesmal kämen ihr die vielen Kontakte zugute, die sie während ihrer ersten beiden Reisen gemacht hat, und wo jetzt ein Wiedersehen in Erwägung gezogen wird. Einige Freunde haben schon signalisiert, dass man sich auf den Besuch von Viktoria freutnglisch und Französisch spricht Viktoria Berger fast fließend.

Aber die beiden Sprachen reichen ihr nicht. Ihr ständiger Begleiter während der letzten Wochen: Das Buch „Spanisch in 24 Stunden“. „Ich beginne in Costa Rica und Südamerika, da kann man ohne Spanischkenntnisse nicht einmal ein Busticket lösen, denn Englisch spricht dort fast niemand“, so Viktoria Berger. Überlegt hat sie auch einen Halt in Neuseeland, weitere fixe Stationen ihrer Reise sind Puerto Rico, die Bahamas, Mexico und Chile – der Rest wird sich irgendwie ergeben.

Das Dirndl darf im Gepäck nicht fehlen

Eingepackt wird neben Schlafsack, festen Schuhen, Bikini, Regenschutz und schnelltrocknendem Badetuch auch ein Dirndl: Damit entstehen dann Selfies an den imposantesten Plätzen ihrer Tour. „Ich lebe dann praktisch aus dem Rucksack, da merkt man, was man wirklich braucht“, erklärt die Kastnerin.

Wie lange sie genau unterwegs sein wird, könne sie nicht sagen. „Ich habe ja keine Verpflichtungen und damit keinen Druck – vielleicht bleibe ich ein Jahr oder Eineinhalb.“

Ein paar bestimmte Orte will Viktoria Berger auf jeden Fall sehen, ansonsten lässt sie sich eher treiben. „Ich bin auch nicht nur auf den Touristenpfaden unterwegs. Denn die besten Tipps haben die Einheimischen“; verrät Berger.

Weniger locker sehen Bergers Eltern ihren Trip rund um die Welt. Das Ehepaar ist bereits nervös. Sorgen bereiten ihnen vor allem Naturkatastrophen. „Einmal die Woche werde ich meine Eltern anrufen“, verspricht Viktoria.

Und was kommt nach der Weltreise? „Kann ich noch nicht sagen. Ursprünglich wollte ich Eventmanagement studieren. Vielleicht mach ich das ja nachher.“ Details zum Abenteuer gibt es unter www.vickyontour.wordpress.com