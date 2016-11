„Kurz nach Mitternacht wurden wir vom Erdbeben aus dem Schlaf gerissen“, berichtet der weltreisende St. Pöltner Wolfgang Janko, der in Neuseeland Station ist. Janko erzählt weiter: „Wir waren in den Stockbetten jeweils oben untergebracht und in den Schlafsäcken eingemurmelt, insofern konnten wir nicht anders reagieren als das Beben auszuliegen“. Das Haus habe geschwankt als würde es aufgehoben und im Kreis gedreht.

„Nach einer knappen Minute beruhigte sich die Erde wieder. Glücklicherweise waren wir weit genug vom Epizentrum auf der Südinsel entfernt - ein sehr beunruhigendes Erlebnis“, erzählt Janko.

Das zweitstärkste Erdbeben der Geschichte in Neuseeland

Ebenfalls in Neuseeland unterwegs, allerdings auf der Nordinsel ist NÖN-Mitarbeiterin Nina Gamsjäger. „Ich habe einen sehr tiefen Schlaf und nichts vom Beben gemerkt. Aber in der Früh war alles voll in den Nachrichten“, so Gamsjäger. Als sie das Handy aufdrehte, hatte sie bereits viele Nachrichten drauf, weil sich Eltern und Freunde Sorgen gemacht hatten.



Es war das zweitstärkste Erdbeben der Geschichte mit einer ernstzunehmenden Tsunami-Warnung. „Ich werde Weihnachten und Silvester in Christchurch verbringen, bin gespannt, wie es dort aussieht. Es hat ja auch über 600 Nachbeben gegeben“, sagt Gamsjäger.

„St. Pölten war noch nie Epizentrum“

Erlebnisse wie in Neuseeland sind in der Landeshauptstadt auszuschließen. „St. Pölten war noch nie Epizentrum“, weiß ZAMG-Seismologe Anton Vogelmann. Im Umkreis von 20 Kilometern hat es insgesamt nur sieben Beben gegeben. Für die Bauwirtschaft gibt es eine Zonenkarte, die St. Pölten als Erdbebenzone zwei ausweist. „Die meisten Beben in Österreich sind auf Kollisionen der europäischen und afrikanischen Platte zurückzuführen“, so Vogelmann.

Im Bereich St. Pölten seien es auch Aufschiebungen. „Stärkstes Beben in Niederösterreich, das sicher auch in St. Pölten zu spüren gewesen ist, war 1590 in Ried am Riederberg, das mit einer Magnitude von 5,5 geschätzt wird“, so Vogelmann. Im Falle eines Erdbebens sollte man Schutz unter einem stabilen Tisch suchen und sich festhalten.