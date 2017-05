Matthias Stadler bleibt also in St. Pölten. Überraschend kommt das nicht, hatte er doch im Gemeinderatswahlkampf angekündigt, weitere fünf Jahre Bürgermeister zu bleiben. Wer dann fast 60 Prozent der Wähler überzeugt, muss dieses Versprechen halten.

Mit seinem Rückzug von der Landesspitze hält Stadler aber nicht nur Wort, er zieht sich auch aus einer aufreibenden Doppelmühle zurück. Während im Land die Kritik lauter wurde, dass es ihm eigentlich nur um St. Pölten gehe, legte seine Landesfunktion in der Stadt der Opposition manchen Elfmeter auf – etwa in der Diskussion um ein Bettelverbot, bei dem andere SP-Stadtchefs sehr wohl auf den Populismuszug aufsprangen.

Mit dem Abschied von der SP-Landesspitze ist Stadler diese Sorge los – und läuft zudem im Wahlkampf nicht Gefahr, das Verhältnis zwischen Stadt und Land für Nicht-St. Pöltner Interessen beschädigen zu müssen. An den Hebeln der Macht in Land und Bund sitzt er im SP-Präsidium weiter. Und mit seinem Nachfolger Franz Schnabl hat er einen Neo-St. Pöltner in Top-Position gewonnen.