Bereits vor der Präsentation des neuen ÖBB-Fahrplans war klar: Der große Wurf wird es diesmal nicht. Der war nach Einführung des Taktfahrplans im Vorjahr an sich auch nicht notwendig. Die Fahrgastzahlen auf der Strecke St. Pölten-Wien steigen, die Bahn hat sich als echte Alternative zum Auto etabliert.

Die Folge ist, dass die Züge voll sind und die Strecke für die ÖBB noch profitabler wird. Der Nachteil für die Fahrgäste ist, dass gerade zu Stoßzeiten ein Sitzplatz keine Selbstverständlichkeit ist. Vor diesem Hintergrund fällt die Zahl der zusätzlichen Verbindungen zwischen den beiden Hauptstädten bescheiden aus – zwei Züge sind es an Werktagen, vier an Freitagen. Das reicht gerade, um das Mehr an Fahrgästen abzufedern.

Dringend nachgebessert werden muss auch die Verbindung zum Flughafen. In 55 Minuten von St. Pölten in Wien-Schwechat ist zwar ein großartiges Angebot, allerdings klafft zwischen 21.30 und 6.33 Uhr ein großes Loch. Wer in dieser Zeit abfliegt oder landet, kann den Zug als Verkehrsmittel vergessen und muss dann doch mit dem Auto fahren.