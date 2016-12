Dass in Winternächten mehr als ein frisches Lüfterl weht, die Temperaturen um den Gefrierpunkt pendeln, kommt nicht überraschend. Auch dass Fans an Donnerstag meist zur Arbeit müssen, führt kaum zu hochgezogenen Augenbrauen. Dennoch setzt die Bundesliga in der kalten Jahreszeit einen Spieltag am Mittwoch um 20.30 Uhr an. Deutlicher kann man den Fans seine Meinung nicht sagen.

Wer zahlt, schafft an. Und das ist das Fernsehen. Mit den TV-Geldern wird das Konstrukt Bundesliga finanziert, mit den Zuschauereinnahmen allein konnte nur eine Handvoll Klubs Profifußball finanzieren.

Die Fans sind da oftmals nur als (in diesem Fall: schüttere) Kulisse gefragt. Oder bleiben gleich ganz zuhause. Bei diesen Anpfiffzeiten kann ihnen das niemand verdenken. Der Wolfsberger Auswärtssektor blieb denn auch zur Gänze leer. Wen wundert‘s bei einer geschätzten Rückkehr nach dem Stadionbesuch um halb drei Uhr morgens.

Das Produkt „österreichischer Profifußball“ mag immer professioneller vermarktet werden. Sympathischer für jene, die Woche für Woche ins Stadion pilgern, ist es nicht geworden.

Was zählt sind Einschaltziffern im TV, Werbeminuten und Programmpläne. Nicht der Fan. Selten ist das so klar gemacht worden. Dafür danke, liebe Bundesliga …