Simmering gegen Kapfenberg gilt seit Helmut Qualtinger als Synonym für pure Brutalität. Ganz so arg ist das Match zwischen Stadt St. Pölten und Land Niederösterreich um den Metro- Baustopp zwar noch nicht. Aber viel fehlt nicht mehr.

Auf der einen Seite droht der parteifreie Landesrat Tillmann Fuchs dem Hauptstadt-Bürgermeister mit einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs, auf der anderen Seite winkt Matthias Stadler mit dem Zaunpfahl – in Form der Ecoplus-Industrieparks. Dort war möglich, was in St. Pölten einen Nichtigkeitsbescheid des Landes nach sich zog – die Errichtung von Gewerbebetrieben auf Bauland-Industriegebiet. Just in der roten Landeshauptstadt soll das jetzt ein Argument sein, den Bau eines Großmarktes zu stoppen – und das, obwohl die Umwidmung bereits im Laufen ist.

Unabhängig davon, wer sich durchsetzt: Der Schaden für den Wirtschaftsstandort ist bereits jetzt groß – nicht nur für St. Pölten, sondern auch für Niederösterreich. Soll er nicht größer werden, müsste man eigentlich auch im Land hoffen, dass die Stadt recht behält.