Seit Jahren entwickeln sich die Nächtigungszahlen in den Landeshauptstädten deutlich besser als im Österreich-Schnitt. St. Pölten profitierte von diesem Trend bisher kaum. Auch wenn 2016 ein Plus vor den Zahlen steht: Mit nur 142.000 Nächtigungen steckt der Tourismus in St. Pölten immer noch in den Kinderschuhen.

Diesen soll er in den nächsten Jahren aber Schritt für Schritt entwachsen. Das ist das klare Ziel der Stadt. Im Tourismusbüro arbeitet man deshalb daran, die Stadt als Drehkreuz zwischen der Weltstadt Wien, dem Weltkulturerbe Wachau und den Alpen zu positionieren. Im Tagestourismus funktioniert das bereits, im Nächtigungstourismus noch nicht. Einer der Gründe dafür ist wohl, dass die Zahl der Hotel-Betten in der Stadt überschaubar ist. Das ändert sich bis 2018 durch zwei Projekte: das Low-Budget-Hotel von Alex Meder und Manfred Hinterberger mit 105 Betten und das City-Motel mit 200 Betten der Familie Mangold.

Der Erfolg dieser beiden Projekte wird zeigen, ob St. Pölten das Potenzial zur Tourismusstadt hat oder nicht.