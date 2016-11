Auf den letzten Drücker haben die Landwirte es doch getan: Sie schöpfen ihre Rechtsmittel aus, um doch noch in den Besitz des ehemaligen Garnisonsübungsplatzes in Völtendorf zu kommen. Der Fall landet damit erneut vor den Höchstrichtern.

Neu ist diesmal die Argumentation. Ging es beim ersten Mal um die Frage, ob die Stadt ein Landwirt sein kann, ist es diesmal die Frage, wie ernst man es im Rathaus damit nimmt, die 140 Hektar wirklich zum Naherholungsgebiet zu entwickeln.

Die ersten Schritte nach dem richtungsweisenden Urteil des Landesverwaltungsgerichts hätten Zweifel an dieser Darstellung aufkommen lassen, argumentieren die Landwirte. Als Beispiel dafür führen sie Tafeln an, die das Befahren der nunmehr in Stadtbesitz befindlichen GÜPL-Wege verbieten. Das mag juristische Gründe haben, die Optik ist aber nicht die beste: Das Befahren der Wege verbietet man, was mit dem Areal passieren soll, wissen die St. Pöltner aber nicht. Und das, obwohl sieben Jahre Zeit war, Pläne zu entwickeln, zu diskutieren und zu präsentieren. Es ist höchste Zeit, das jetzt zu tun.