Trainer wollen nichts von ihnen wissen, aus den Schlagzeilen sind sie dennoch nicht wegzudenken: Die „Sechs-Punkte-Spiele“. Für die SKN-Profis stand am Wochenende eine Partie an, die dieses Etikett durchaus verdienen. Die Bilanz: Sie fällt höchst gemischt aus.

Die Schützlinge von Trainer Jochen Fallmann kamen über ein Remis gegen Mattersburg nicht hinaus. Und dieses gelang erst per Penalty in quasi letzter Minute. Die rote Laterne bleibt damit im Burgenland – das ist das einzig Positive.

Doch vor den Wölfen entwischt die Admira, hinter den SKN-Kickern liegt weiter mit nur einem Punkt Rückstand Mattersburg. Eine große Chance hat man da am Freitag liegen gelassen. Wenig hilft‘s, sich an den spielerischen Vorteile zu freuen, wenn am Ende wieder Patzer bei Standardsituation passieren und neuerlich viel zu leichte Gegentore auf der Minusseite stehen.

Der Aufwärtstrend unter Jochen Fallmann ist da. In harter Tabellenwährung macht er sich aber nur bedingt bezahlt. Was letztlich wieder die Qualitätsfrage im Kader aufwirft. Zufall ist es nicht, dass St. Pölten und Mattersburg am Tabellenende stehen. So ehrlich muss man sein.