Alles spricht für eine Bewerbung St. Pöltens als Europäische Kulturhauptstadt, das wussten Stadt und Land schon länger – und haben nun endlich auch offiziell ihren Willen bekundet. Die Zusammenarbeit ist eine logische Konsequenz aus der Landeshauptstadtwerdung und der wachsenden Partnerschaft zwischen Stadt und Land.

St. Pölten hat gute Chancen: Im Gegensatz zu anderen Interessenten hat die Stadt ihr Bundesland bereits hinter sich. Und während Bregenz gerade erst versucht, in der Region einen Bürgerbeteiligungsprozess zu starten, hat der in St. Pölten längst begonnen. Damit könnte die Stadt im Bewerbungsprozess die Nase weit vorne haben. Auch mit der kulturellen Infrastruktur muss man sich in

St. Pölten längst nicht mehr verstecken.

Wichtig ist nun, dass die Kultur-Experten von Land und Stadt diesem Prozess genug Raum lassen. Sie werden ihre Vorstellungen haben, wie eine Kulturhauptstadt auszusehen hat. Dabei dürfen sie aber nicht auf die Bürger vergessen, die eine Kulturhauptstadt überhaupt erst mit Leben füllen.