Was täten wir St. Pöltner ohne unser vorbildlich funktionierendes Rettungsnetz? Diese Frage muss man sich zumindest ab und an stellen, wenn man es nicht schon aus beruflichen Gründen regelmäßig tut. Für mehr als 300 Helfer, die in der Landeshauptstadt regelmäßig im Rettungsdienst stehen, ist es eine Selbstverständlichkeit, Freizeit, Schlaf und Gesundheit für das Wohl von fast 60.000 Landeshauptstädtern zu opfern. Die Mehrheit der Retter tut das wohlgemerkt ohne finanzielle Entlohnung.

Zwar war das funktionierende Notarztsystem in St. Pölten – im Gegensatz zu einigen anderen Standorten in Niederösterreich – im Zuge der Neu-Ausschreibung der Verträge nie in Gefahr. Die gute Zusammenarbeit zwischen Rotem Kreuz und Samariterbund sollte allerdings nie zur Selbstverständlichkeit „verkommen“. So sehr die St. Pöltner den professionellen Dienst der Rettungsorganisationen und auch die Kooperation im Sinne der Bevölkerung gewohnt sind: Der freiwillige Einsatz von Hunderten für Zehntausende sollte ruhig öfter einmal gewürdigt werden.