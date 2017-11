Die Lup-Vergünstigung an den Wochenenden und Feiertagen im Dezember ist auf vielen Ebenen ein geschickter Schachzug: Zum einen könnten sich die Vertragspartner einen Entgang bei den Einnahmen ersparen – immerhin rechnet der VOR damit, dass die Aktion kostenneutral ausfällt. Zum anderen kommen Autofahrer und Gelegenheits-Buskunden in den Genuss verbilligter Karten und könnten so zu potenziellen Dauernutzern werden. Mit dem Start des „Lup neu“ sind Stadt und VOR aktuell sehr zufrieden – das potenzielle Plus an neuen Kunden würde den Stadtbus nur noch weiter stärken. Gleichzeitig ist der Drahtseilakt geglückt, Monats- und Jahreskarten-Besitzer nicht vor den Kopf zu stoßen.

Mit dem Schachzug zieht sich die SP dank VOR geschickt aus der Affäre: Sie erspart sich einen Beschluss im Gemeinderat und präsentiert eine gute Lösung für die St. Pöltner, die an 13 Tagen im Dezember ausgesprochen billig mit dem Lup fahren können. Am Happy End für alle hat aber auch die VP teil: Sie kann immerhin den Anstoß für die Aktion für sich verbuchen.