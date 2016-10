Drei CT-Untersuchungen mehr pro Woche in St. Pölten. Das bringt die Einigung der Radiologen mit der NÖ Gebietskrankenkasse. Bedenkt man, dass in den beiden Instituten in der Stadt pro Woche etwa 180 Mal auf Kassenkosten gescannt wird, klingt die Zahl der Zusatz-Termine nicht nach viel.

Bedenkt man aber, dass jede Woche etwa drei Menschen aus der Region an Krebs erkranken, zeigt sich, dass diese Einigung zumindest hilft, den ärgsten Engpass zu beseitigen. Jeder, der mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist, hat jetzt die Garantie, dass er rasch einen Untersuchungstermin bekommt – ohne dafür zahlen zu müssen.

Der große Wurf ist diese Einigung natürlich noch nicht. Der ist es erst, wenn man nicht mehr zahlen muss, um einen schnelleren Termin zu bekommen, und auch MRT-Untersuchungen inbegriffen sind. Gelingen wird das nur, wenn die

Deckelung der Beiträge, die die Krankenkassen an Radiologie-Institute zahlen, fällt.

Die Chance, dass hier eine

Einigung erzielt wird, ist mit dem jetzt erzielten Kompromiss deutlich besser geworden.