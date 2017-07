Wer Krebs hat und bestrahlt werden muss, hat in Niederösterreich zwei Möglichkeiten: Krems oder Wr. Neustadt. In der Praxis heißt das in unserem

Flächenbundesland, dass Krebspatienten oft täglich lange Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen. Da es überhaupt zu

wenige Strahlengeräte gibt, verordnet der neue Gesundheits-Strukturplan dem Land drei neue Einheiten.

Kein Wunder, dass sich St. Pölten im Rennen um den Standort schon ganz vorne in Stellung bringt. Die Stadt hat gute Gründe: Hier steht nicht nur das größte Krankenhaus des Landes mit dem einwohnerstärksten Einzugsgebiet, sondern bald auch das modernste. 510 Millionen Euro investiert das Land bis 2021. Ein großer Vorteil ist auch, dass die Planung von Haus D noch nicht abgeschlossen ist – der Einbau einer Bestrahlungseinheit würde folglich keinen Umbau notwendig machen. Angesichts dieser vielen Faktoren wäre es also eine Überraschung, wenn die etwa 200.000 Bewohner von Stadt und Bezirk auch nach 2025 noch zur Strahlentherapie nach Krems müssten.