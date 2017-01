Die Konstellation am Alpenbahnhof ist nicht einfach: Ein Teil gehört den ÖBB, der Schmalspurbahnhof und die Schmalspurwerkstätte der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft NÖVOG. Die ÖBB erneuerten bereits im Vorjahr die Bahnsteige, Weichen und Gleise, jetzt zieht die NÖVOG nach. Neue Werkstätten sollen errichtet, die auf zwei Innenstadt-Standorte verteilten Büros in einem neuen Verwaltungsgebäude zusammengeführt werden. Noch in diesem Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Den immer wieder auftauchenden Verkaufsgerüchten bereitet die NÖVOG mit ihren Investitionsplänen nunmehr ein Ende. Zugleich gibt sie damit ein klares Bekenntnis zur Landeshauptstadt ab und rückt den Alpenbahnhof wieder mehr aus seinem Schattendasein.

Einziger Wermutstropfen ist der Verlust der in fast vierzig Jahren mühsam gestalteten Anlage des Eisenbahnmodellbauclubs. Gelingt es, in gemeinsamer Anstrengung doch noch eine Lösung zu finden, ist die Freude über die Aufwertung des Alpenbahnhofs bei allen groß.