Nicht nur die Sonne lacht beim Camp in Kroatien. Auch die Wölfe versprühen Optimismus. Klar: Korkmaz, Diallo & Co. nähren die Zuversicht. Dennoch ist beim SKN nicht alles eitel Wonne.

Ein „Einserstürmer“ wird allenfalls als Last-Minute-Transfer kommen. Explodiert Luckassen nach dem durchwachsenen Herbst nicht, muss Trainer Jochen Fallmann auf Torgefahr aus der zweiten Reihe hoffen. Und selbst, wenn noch ein „gestandener“ Angreifer kommt: Spielpraxis mit den neuen Kollegen wird er kaum haben, wenn am 11. Februar erstmals in der Bundesliga der Ball rollt. Selbiges gilt für Cheikhou Dieng, der bisher noch gar kein Teamtraining beim SKN absolviert hat – und zudem ein „verlorenes“ Halbjahr praktisch ohne Einsätze in Istanbul aufholen muss. Zwei Baustellen, die wohl nicht im Blitztempo abgeschlossen werden können.

Bleibt noch die Teamhierachie: Auch die muss sich neu finden. Fast alle Arrivierten aus dem Meisterjahr sind mittlerweile aussortiert. Als Typen und Charakterköpfe werden Dober, Segovia & Co. fehlen.

Ümit Korkmaz wird ein wichtiger Part zufallen. Dem Ex-Teamspieler ist‘s zuzutrauen, in die Antreiberrolle zu schlüpfen. Denn spielerische Qualität allein wird für die Mission Klassenerhalt nicht reichen.