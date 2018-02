Seit Jahren sprechen die ÖBB über eine Zufahrtskontrolle für die Park & Ride-Anlage in der Hermann-Winger-Gasse. Aktuell soll wieder ein für die Öffentlichkeit noch geheimes System getestet werden. Eine Umsetzung ist allerdings weiter nicht in Sicht.

Für Pendler ist die derzeitige Situation eine Zumutung. Wer nicht bereits um 6 Uhr am Bahnhof ist, dessen Chancen auf einen freien Stellplatz sinken drastisch. Denn in das Parkhaus fahren mangels Kontrolle auch viele Leute, die gar nicht auf den Zug umsteigen – weil sie sich dort die Parkgebühren sparen.

In Zeiten, in denen Millionen in den Ausbau der Westbahn, in den Lup oder in das durch diese Problematik ebenfalls bereits fast immer ausgelastete neue Parkhaus beim Bahnhof investiert werden, hätte eine Zufahrtskontrolle große Signalwirkung.

Volle Park & Ride-Anlagen sind schließlich keine Werbung dafür, auf Öffis umzusteigen. Denn derzeit fördert ausgerechnet ein Parkhaus für Pendler den motorisierten Individualverkehr.