FP-Stadtrat Klaus Otzelberger war der Schnellste. Er postete die Nachricht von einer Schießerei beim Linzer Tor – politische Botschaft inklusive: „Soweit hat uns die SP-Zuwanderungspolitik gebracht. Die Realität: Anrainer hatten das Bersten von Fenstern für Schüsse gehalten. Auf Facebook & Co. interessierte die Wahrheit aber ohnehin nicht. In Sekundenschnelle hatte sich jeder sein Bild zusammengezimmert: Jene, die schon immer wussten, dass Asylwerber böse sind, und jene, für die schon das Wort „Asylwerber“ in einem Bericht eine Gemeinheit ist. Dass es auch im Internet-Zeitalter gut wäre innezuhalten, weil die Wahrheit weder Schwarz noch Weiß ist, ging in der Hitze der Diskussion wieder einmal unter.

Aber vielleicht sind die puren Fakten für die angeblich sozialen Medien einfach zu fad: Ein junger Asylwerber hat einen über den Durst getrunken und ist ausgezuckt – so wie manch waschechter Österreicher auch schon. Die Polizei hat ihn festgenommen, er wird seine Strafe kriegen. Da gibts nichts zu dramatisieren, aber auch nichts zu beschönigen.