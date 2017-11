Zu viel Verletzungsgefahr, zu wenig Spielkultur: Die Argumente gegen die Halle sind immer die gleichen. Und von Jahr zu Jahr macht sich die „Parkettkrise“ stärker bemerkbar. Gerade die besten Hallenkicker meiden mittlerweile den Weg unter‘s Dach – die Zuschauer bleiben aus. Und die Katze beißt sich selbst in den Schwanz.

Dass die ASKÖ-Landesmeisterschaft in Wilhelmsburg mit sechs Teams über die Bühne ging und Regionalligist Ebreichsdorf mit der in der Gebietsliga kickenden 1b-Truppe problemlos gewinnen konnte, spricht schon Bände.

Die Hallentradition steht sich selbst im Wege. So wie‘s vor 20 Jahren funktioniert hat, so wird‘s nie mehr werden. Der Hallenfußball muss neue Wege gehen – oder er schafft sich selber ab. Vor leeren Rängen und dann noch mit „Bodychecks“ und Grätschen will keiner kicken. Und diese Abneigung wird den Fußballern niemand verdenken können.

Vielleicht wär‘s mal eine Überlegung wert, auf Futsal umzusatteln. Das bandenlose Spiel mit dem speziellen Regelwerk, das Fouls rigoros bestraft, würde dem Verletzungsargument contra Halle den Wind aus den Segeln nehmen.

Einen Versuch wär‘s wert. Wer nichts Neues ausprobiert, muss eben tatenlos zuschauen, wie das Alte vergeht.