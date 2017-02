Eigentlich hatten die St. Pöltner gehofft, bereits einen Schritt weiter zu sein. Nicht dass man so vermessen wäre, als SKN nach Salzburg zu fahren, um dort die Bullen zu „panieren“. Aber zumindestens den Glauben an den Überraschungscoup, die Einstellung, mit Vollgas das Unmögliche möglich zu machen, sollte man spüren. Dies wurde in der Mozartstadt schmerzlich vermisst.

Stefan Maierhofer mag kein Zauberer am Platz sein. Ein Typ ist er allemal. Einer, der seinen neuen Klub mitreißt und ansteckt mit seiner Mentalität. Mit ein Grund, warum das Schlusslicht Sturm Graz bezwungen und somit den Druck auf den SKN St. Pölten erhöht hat.

Die Wölfe schienen nach dem 2:0 zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt zufrieden damit, nicht auf der Schlachtbank gelandet zu sein. Manchen reichte es offenbar gegen sichtlich zurückschaltende Meisterkicker achtbar aus der Partie auszusteigen. Menschlich verständlich – aber brandgefährlich in einer Lage, in der nur die harten Fakten in der Tabelle zählen.

Klar: Eine Niederlage bei der alten (und wohl auch neuen) Nummer eins ist kein Beinbruch. Ein passabler Auftritt mit „Hätt‘ i, war‘i“-Attitüde aber auch kein Ruhmesblatt. Die Wahrheit liegt in der Mitte.