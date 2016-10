Auch wenn es noch keiner sagen will, pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Der SC St. Pölten soll künftig auf der Bimbo-Binder-Sportanlage Fußball spielen – SC-Klubobmann Erich Sumetsberger und Stadtpolitik sind sich im Wesentlichen einig.

Doch ein Mann will genau das verhindern. Gustav Weiretmair, zwanzig Jahre lang Präsident von FC Sturm 19, ist nicht bereit, das Ende „seines“ Klubs hinzunehmen. Stattdessen kämpft er um den Verbleib des FC Sturm 19 auf der Bimbo-Binder-Sportanlage – zur Not auch ohne Spielberechtigung beim Fußballverband. Selbst oft Sachverständiger vor Gericht in Liegenschaftsfragen ist sich der Immobilienmakler sicher, dass der Verein einen allfälligen Prozess um die Platznutzung gewinnen würde. Die Stadt hat naturgemäß eine andere Rechtsauffassung.

Ob Weiretmair nur pokert, oder tatsächlich ein Atout im Ärmel hat? Klar ist, dass er mit seiner Klagsdrohung die Stadt dazu bewegen will, wenigstens die Schulden von FC Sturm 19 zu übernehmen, sodass die Haftungen der Gläubiger nicht schlagend werden. Die Stadt sieht diese Option nicht, wollte aber offenbar den derzeitigen Obmann Ilker Yahsi überreden, den Gläubigern einen Ausgleich anzubieten. Das soll der aber ausgeschlagen haben.