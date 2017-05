In einer Teamsportart ist St. Pölten die absolute Nummer eins. Im Frauenfußball nämlich. Zum dritten Mal in Folge haben sich die SKN-Girls die Meisterkrone abgeholt. Plangemäß, klar – ein Selbstläufer ist der Erfolg aber nie! In St. Pölten wird – für österreichischen Verhältnisse – auf Topniveau gearbeitet. Die Kluft zur Konkurrenz wird eher größer als kleiner. Und das könnte mittelfristig zum „Fluch“ für die Landeshauptstädterinnen werden.

Der beste Kader hat sich durchgesetzt. Drei Runden vor Schluss haben sich die Wölfinnen den Titel gesichert. Man muss kein Prophet sein um vorherzusagen: Auch in dieser Spielzeit wird Österreichs Nummer eins keine Ligapartie verlieren. Diese Leistung muss man, bei aller Qualität im Kader, auch mal konstant über eine Saison am Platz umsetzen. Respekt!

Für den Wettbewerb in der Liga ist die Dominanz der Meistermädels ein zweischneidiges Schwert. Neulengbach muss zurückschrauben, Sturm Graz stagniert. Einzig Landhaus hat Großes vor. Ein Konkurrent, der den SKN bis zum Schluss fordert, ist nicht in Sicht. Die Liga selbst spielt im Schatten des Nationalteams bestenfalls die zweite Geige.

So schön Seriensiege sind: Der internationalen Konkurrenzfähigkeit tun sie nicht gut.