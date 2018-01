Alles ist angerichtet für eine Tennisparty der Extraklasse im St. Pöltner VAZ: Das Davis-Cup-Duell zwischen Österreich und Weißrussland bringt Länderspielflair in die Landeshauptstadt. Dass mit Oliver Marach der aktuelle Australian-Open-Champion im Doppel am Platz stehen wird, verleiht der Erstrundenbegegnung noch mehr Glanz. Ganz ohne Wermutstropfen geht‘s aber nicht.

Dominic Thiem hat – auf Anraten seines Coaches Günter Bresnik – für das „Ländermatch“ abgesagt. Für den Weltranglisten-Fünften spielt nun mal die Musik auf der ATP-Tour. Bitter für die Fans in St. Pölten, aber auch verständlich. Was nichts daran ändert, dass die Austro-Asse um Gerald Melzer – zumal auf Sand – Favorit sind. Und heiß auf Revanche für die (unnötige) Niederlage im Herbst in Minsk.

Freilich legen Österreichs Asse mit dem großen Tennisfest im VAZ den Finger in eine offene Wunde. Die rostet seit Jahren im Schatten der NV-Arena einem Schicksal als Sportruine entgegen. Die Rede ist von der Tennis-Arena im Sportzentrum, die an „goldene Turnierzeiten“ (1994 bis 2005) in St. Pölten erinnert. Nur mehr Sportnostalgie. Eine Nachfolge-Nutzung gibt‘s bis heute nicht. Es wäre schön, wenn der Davis-Cup hier einen (neuen) Denkprozess in Gang setzen könnte.