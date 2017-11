Genau zum 25-jährigen Bestehen darf das VAZ St. Pölten seinen bislang größten Sportevent ausrichten. Das Daviscup-Duell mit Weißrussland steigt am 3. und 4. Februar in der Landeshauptstadt! Eine logische Entscheidung, besteht Österreichs Team mit Dominic Thiem, Denis Novak und Gerald Melzer doch aus lauter Niederösterreichern.

Klar, dass auch VAZ-Geschäftsführer René Voak jubelt, obwohl mitten in der Veranstaltungshochsaison nun eine enorme Herausforderung wartet. Gebuchte Events, wie der HTL-Ball, werden trotzdem stattfinden — eine logistische Meisterleistung!

Nur zwei Wochen lang hat man Zeit, in die Halle C einen Sandplatz aufzubauen. Dass im VAZ alle Hallen mit Bodenheizung ausgestattet sind, soll einen perfekt spielbarer Boden gewährleisten. Steiltribünen, die bis knapp unters zehn Meter hohe Hallendach reichen, werden an beiden Tagen je 2500 Zuschauern Platz bieten und einen Hexenkessel garantieren.

Um den Aufwand finanziell zu stemmen, sind für den ÖTV aber 5000 Zuschauer auch bitter nötig. Der Lichtenwörther agierte zuletzt nicht in Höchstform, hat die Saison aber als Nummer Fünf der Welt beendet. Thomas Muster war als einziger Ösi besser. Der Steirer hat in St. Pölten beim ATP-Turnier stets für volle Ränge gesorgt. Lokalmatador Thiem wird das auch schaffen.