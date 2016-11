Wenn du ganz unten bist, zeigt sich, wie stark du wirklich bist. Marc Digruber ist durchgestartet, als kaum einer mehr an ihn geglaubt hat. Heute gehört der Frankenfelser zu den Fixpunkten im ÖSV-Slalomteam. Und der SKN St. Pölten gewinnt just beim Leader erstmals nach 13-wöchiger Bundesligadurststrecke. Totgesagte leben länger! Das nährt Zuversicht – beim schnellsten Frankenfelser auf zwei Brettl‘n und beim fußballerischen Aushängeschild der Region.

Warum hörst nicht lieber auf? Fragen wie diese musste sich Ski-Ass Digruber vor einem Jahr gefallen lassen. Heute muss er sich die Schulterklopfer gefallen lassen, die schon immer gewusst haben wollen, was er kann. Digruber hat gearbeitet, an so manchem Trainingsschräubchen gedreht – und startet nun als etablierter Weltcupläufer am Wochenende in Finnland in die Saison.

Auch beim SKN St. Pölten muss man sich einiges anhören in dieser Saison. Vor allem nach der Trennung von Trainer-Ikone Karl Daxbacher. Auch beim SKN hat man weitergearbeitet, Jochen Fallmann hat neue Reizpunkte gesetzt und alte Risse gekittet. Gegen Sturm Graz hatten die Wölfe das nötige Glück, um endlich voll zu punkten.

Ist nun plötzlich alles gut? Nein. Aber ein kräftiges Lebenszeichen ist schon viel wert.