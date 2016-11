Hohe Wellen hat er ja geschlagen, der Trainerwechsel beim SKN St. Pölten. Bis zum Abmontieren eines „Denkmals“ reichten die Vorwürfe nach dem Daxbacher-Rauswurf. Unterm Strich dürften die Wölfe aber richtig gelegen sein. Das zeigt das Auftreten der St. Pöltner unter Jochen Fallmann.

Drei Partien ohne Niederlage sind nur ein Indiz. Viel wichtiger aber ist der Biss, den die Niederösterreicher nunmehr zeigen – und der etwa bei der Abfuhr in Salzburg schmerzlich vermisst wurde. St. Pölten scheint endlich angekommen zu sein in der Liga, kann vor allem gegen Wolfsberg den nächsten Schritt machen. Richtung Mittelfeld und Richtung Vertragsverlängerung. Fallmann betreibt mit jedem Spiel Werbung in eigener Sache. Diese Woche könnten es schon die ersten Gespräche geben. Zwölf Namen umfasst die „Long List“ mit den Trainerkandidaten. Jener des Interimscoaches ist naturgemäß dabei. Und sollte angesichts des Aufwärtstrends eigentlich ganz oben stehen.

Fallmann hat gezeigt, dass er das Team motivieren kann, dass er den SKN taktisch flexibel auf den Gegner einstellt. Er kennt das Team und den Verein – und sollte daher auch mit Schinkels, Blumauer & Co. Perspektiven erarbeiten können. Kurzum: Alles andere als ein „Ja“ zu Fallmann wäre schwer vermittelbar.