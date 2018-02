Wer uns völlig abgeschrieben hat, der war zu früh dran! Diese Botschaft überbrachten die St. Pöltner mit ihrem 1:0 in Wolfsberg an die Mitbewerber wie auch an die schreibende Zunft. Auch wenn die Relegation nur schwer abzuwenden sein wird, zählt jeder Punkt. Für‘s Selbstvertrauen, das in den Relegationsduellen eine entscheidende Rolle spielen wird.

Die Wölfe spielten ein Stück weit auch für den „Kopf“ ihres Trainers. Bei einer ähnlich desaströsen Leistung wie gegen Mattersburg hätten die Verantwortlichen wohl nicht mehr zugeschaut. Allen Beteuerungen pro Lederer zum Trotz.

Bis zum Sommer wird sich zeigen, ob die Beziehung SKN-Lederer das Zeug für eine langfristige Partnerschaft hat. Das hängt natürlich vom Abschneiden in der Relegation ab, vor allem aber vom Auftreten der Landeshauptstädter. Die von Trainer Oliver Lederer immer wieder angeführten Fortschritte müssen einmal über 90 Minuten sichtbar werden – und in Zählbares am Punktekonto umgewandelt werden. Der Sieg im Lavanttal kann nur ein erster Schritt gewesen sein.

St. Pölten hat sicher schon bessere Partien geboten, aber diesmal war das Glück des Tüchtigen auf Seite der Wölfe. Aber das wird‘s auch brauchen, damit wir weiterhin Bundesliga in St. Pölten sehen können.